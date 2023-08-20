Девушка выбросилась из окна.

В РФ умерла звезда шоу "Пацанки". Участница седьмого сезона шоу Юлия "Платок" Михайлова разбилась, она выпрыгнула из окна.

РосСМИ пишут, что "пацанка" якобы любила высоту. Однако почему она выпрыгнула из окна - никто не знает.

Известно, что девушка упала с 22-го этажа. Это случилось 19 августа в российском городе Рязань. От полученных травм "пацанка" скончалась на месте, врачи ей уже ничем не могли помочь.

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"Я услышал сильный хлопок, и на какой-то машине сработала сигнализация. Я выглянул в окно и увидел тело, лежащее на земле. Вызвал "скорую", через 13-14 минут приехала. Судя по всему, насмерть, так как они человека не спасали, а потом приехала полиция, девушка скончалась на месте", - рассказал очевидец самоубийства в комментарии для росСМИ.

Родственница "пацанки" уже подтвердила информацию о ее смерти. Однако деталей она не раскрывала.

Что известно о Юлии "Платок" из "Пацанок"

Девушка принимала участие в седьмом сезоне российского шоу и почти дошла до финала. Однако она так и не смогла победить из-за того, что на проекте вскрылась ее ложь.

"Платок" утверждала, что жила с агрессивными родителями, пережила домогательства и начала прятать волосы из-за серьезной душевной травмы. Однако после этого "пацанку" проверили на полиграфе. Оказалось, что она все выдумала.

Также девушка утверждала, что работала в эскорте и копила деньги на билет до Москвы. Из-за этого ее жалели на проекте, но после разоблачения Михайловой пришлось покинуть шоу.

Напомним, ранее стало известно, что в РФ умерла звезда сериалов. Актрису убила онкология.

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