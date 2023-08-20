В РФ умерла звезда шоу "Пацанки". Участница седьмого сезона шоу Юлия "Платок" Михайлова разбилась, она выпрыгнула из окна.
РосСМИ пишут, что "пацанка" якобы любила высоту. Однако почему она выпрыгнула из окна - никто не знает.
Известно, что девушка упала с 22-го этажа. Это случилось 19 августа в российском городе Рязань. От полученных травм "пацанка" скончалась на месте, врачи ей уже ничем не могли помочь.
"Я услышал сильный хлопок, и на какой-то машине сработала сигнализация. Я выглянул в окно и увидел тело, лежащее на земле. Вызвал "скорую", через 13-14 минут приехала. Судя по всему, насмерть, так как они человека не спасали, а потом приехала полиция, девушка скончалась на месте", - рассказал очевидец самоубийства в комментарии для росСМИ.
Родственница "пацанки" уже подтвердила информацию о ее смерти. Однако деталей она не раскрывала.
Что известно о Юлии "Платок" из "Пацанок"
Девушка принимала участие в седьмом сезоне российского шоу и почти дошла до финала. Однако она так и не смогла победить из-за того, что на проекте вскрылась ее ложь.
"Платок" утверждала, что жила с агрессивными родителями, пережила домогательства и начала прятать волосы из-за серьезной душевной травмы. Однако после этого "пацанку" проверили на полиграфе. Оказалось, что она все выдумала.
Также девушка утверждала, что работала в эскорте и копила деньги на билет до Москвы. Из-за этого ее жалели на проекте, но после разоблачения Михайловой пришлось покинуть шоу.
Напомним, ранее стало известно, что в РФ умерла звезда сериалов. Актрису убила онкология.