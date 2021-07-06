Сообщается, что она лечилась в Риме.

В возрасте 78 лет умерла известная итальянская певица Рафаэлла Карра.

Об этом пишет Corriere della Sera.

Режиссер Серджо Япино сообщил, что женщина умерла в Риме, в клинике. Там она лечилась от болезни, которая "напала на ее тело, такое крошечное, но такое полное энергии".

"Она отправилась в лучший мир, где ее человечность, ее безошибочный смех и ее необычайный талант будут сиять вечно", - сказал он.

Рафаэлла Карра - итальянская актриса, певица, наставница итальянской версии телешоу "The Voice". Она начала свою карьеру в возрасте 9 лет.

Актриса играла в фильмах Ива Буассе, Стено, Карло Лидзани и других известных режиссеров. Имеет большую популярность в Италии, Испании, на Мальте, Албании, Греции, Латинской Америке и России.

Также она участвовала в программе "Удаленное усыновление" и оказывала поддержку детям из стран третьего мира.

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Автор: Людмила Жерновская