Умерла известная украинская певица

Поклонники скорбят по Александре Монастырской.

Умерла одна из первых участниц украинской группы "Лисапетный батальон" Александра Монастрыская. Об этом сообщила основательница коллектива Наталья Фалион.

По словам Фалион, Монастырская была важной частью группы, ведь она была в ней с начала основания.

"Лисапетный батальон сегодня в печали. Отошла в вечность наша подруга - Манастырская Александра. Много лет она была с нами на сцене, она была одной из самых первых певиц группы "Бабье лето". Пусть покоится с Богом и остается в нашей памяти навеки", - написала Наталья Фалион.

Видео дня

Причина смерти Монастырской неизвестна. Также пока не разглашается, где и когда состоится прощание с артисткой и где она будет похоронена.

Поклонники группы и другие известные артисты с болью в сердце отреагировали на эту новость. Они пожелали Монастырской покоится с миром, а также выразили свои соболезнования родным артистки.

Напомним, ранее звезда "Лиги смеха" рассказал, кто ему спас жизнь после тяжелого ранения на фронте. Мужчина решил поблагодарить публично своих спасателей.

Вас также могут заинтересовать новости: