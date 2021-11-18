Игоря Савочкина не стало 17 ноября.

Российский актер Игорь Савочкин умер в возрасте 58 лет. Известно, что накануне смерти он попал в больницу с сильной болью в спине. В СМИ появилась информация о том, что он долгое время боролся с болезнью печени, а также у него была онкология.

Родственники актера пока никак не комментируют произошедшее. А вот блогерша Алеся Казанцева поделилась в инста-блоге своими переживаниями.

"Сейчас я узнала, что вчера ушел из жизни Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе", занимался постпродакшеном, люди не из нашей сферы знают его как известного актера ", – написала Алеся.

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Лауреат премии "Золотое перо границы" за роль в фильме "Тихая застава". Лауреат премии международного молодёжного фестиваля короткометражного кино "Новый горизонт" за "лучшую мужскую роль" в короткометражном фильме "Ваши документы". Он снимался в таких фильмах, как "Ночной дозор", "Кука", "Любовь под прикрытием" и "Левиафан".

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Автор: Диана Могилевич