Умер Максим Арделян / фото - facebook

8 января 2023 года умер известный украинский режиссер Максим Арделян. Известно, что мужчине было 42 года. Трагическим известием поделилась супруга Наталья Богданова в своем Instagram-блоге:

"Мой Ангел. Он создавал праздники и пошел в праздник. Он любил жить по полной, всем все организовывать, быть в центре событий и... удивлять. Он не изменил своим принципам и удивил всех нас в последний раз. Это был сон для него и жестокая реальность для других. Уйти на Рождество во сне — это особая благодать и божья любовь. Продолжаем его любить и помнить, а пока должны просто отпустить". 

Соболезнования в связи с утратой Наталье высказали украинские звезды Надя Дорофеева, Светлана Тарабарова, Ольга Цибульская и другие. 

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Церемония прощания с Максом Арделяном пройдет 11 января в селе Белогородка Киевской области на Белом кладбище. 

Кто такой Макс Арделян

Арделян - известный украинский режиссер. Прославился благодаря работе над проектами "Таврийские игры" и "Золотая Жар-птица". Заслуженный деятель искусств Украины. 

Напомним, умер известный российский актер родом из Славянска Андрей Стоянов.

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