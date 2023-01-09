8 января 2023 года умер известный украинский режиссер Максим Арделян. Известно, что мужчине было 42 года. Трагическим известием поделилась супруга Наталья Богданова в своем Instagram-блоге:

"Мой Ангел. Он создавал праздники и пошел в праздник. Он любил жить по полной, всем все организовывать, быть в центре событий и... удивлять. Он не изменил своим принципам и удивил всех нас в последний раз. Это был сон для него и жестокая реальность для других. Уйти на Рождество во сне — это особая благодать и божья любовь. Продолжаем его любить и помнить, а пока должны просто отпустить".