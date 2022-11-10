Причиной смерти называют передозировку.

Известный российский актер родом из Славянска Андрей Стоянов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Известно, что он злоупотреблял наркотическими веществами - об этом неоднократно говорила его супруга, порноактриса Елена Беркова.

По данным росСМИ, 10 ноября он упал в обморок. Близкие актера вызвали "скорую", однако медикам не удалось спасти ему жизнь. Когда состоятся похороны - неизвестно.

К слову, Беркова отметила, что ее супруг злоупотреблял метадоном.

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Что известно об Андрее Стоянове

Андрей Стоянов родился 9 мая 1974 года в Славянске Донецкой области. С 2007 года стал сниматься в телесериалах, дебютировав в ленте "Адвокат-4" (сыграл Жору Черкасова). Первую узнаваемость ему принес криминальный боевик "Час Волкова", в котором он снялся в нескольких сезонах.

Также в его фильмографии есть такие ленты как "Под прицелом", "40+, или Геометрия любви", "Форс-мажор", "Оптимисты", "Мама Лора" и другие.

Позиция Андрея Стоянова относительно войны в Украине

Стоянов много лет жил и работал в России. С 24 февраля 2022 года он ни разу не высказался о войне в родной Украине.

Напомним, ранее стало известно о смерти вокалиста и основателя рок-группы Nazareth.

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