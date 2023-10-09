Михаил Голубович умер в 79 лет.

Известный украинский актер Михаил Голубович ушел из жизни на 80-м году. Что стало причиной его смерти неизвестно. Однако стоит отметить, что последние годы жизни он поддерживал Россию.

Известно, что в 2014 году он жил в Луганске. После оккупации он продолжил там работать и начал прославлять диктатора Владимира Путина. Много лет подряд он возглавлял Луганский академический украинский музыкально драматический театр.

Кроме того, он выступал перед оккупантами и поднимал их боевой дух для дальнейшего геноцида украинского народа, несмотря на то, что Голубович родился и вырос в Черкасской области.

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Стоит отметить и тот факт, что Голубович часто играл украинских казаков. Однако это не помешало ему в 2023 году получить звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

Чем известен Михаил Голубович

Михаил Голубович сыграл в таких картинах как "Пропала грамота", "Дума о Тарасе Бульбе", "Дорога на Сечь", "Казаки идут" и других. Именно эти ленты принесли ему известность в Украине.

Однако после оккупации Луганска он перешел на сторону России. Более того, он получил несколько наград от властей страны-агрессора.

8 апреля 2022 года, на фоне вторжения России в Украину, попал под санкции стран Евросоюза. 26 апреля 2022 года включён в санкционный список Канады "за соучастие в продолжающихся нарушениях суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны российского режима".

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