Чандрашекхар Вайдья умер в возрасте 98 лет.

Популярный индийский актер Чандрашекхар Вайдья умер 16 июня в возрасте 98 лет. Причина смерти пока неизвестна.

Внук звезды "Танцора диско" Шакти Арора написал в Instagram, что его дедушке не хватило всего два года, чтобы прожить век. Также он добавил, что Вайдья был костяком их семьи.

"Я с гордостью говорю, что при жизни он был свидетелем своего четвертого поколения. Все, о чем я молюсь всемогущему, чтобы он получил вечный покой и счастье. Буду по-настоящему скучать по тебе, дедушка... Буду любить тебя всегда и до бесконечности", - написал Шакти.

Кто такой Чандрашекхар Вайдья:

Актер был известен просто как Чандрашеха. Он работал в Болливуде. Наибольшую популярность ему принесла роль в фильме "Танцор диско". При этом за всю свою карьеру он сыграл в более чем 250 разных картинах.

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Автор: Диана Могилевич