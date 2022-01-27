Мария Бурмака написала трогательный пост, посвященный экс-супругу.

Украинская певица Мария Бурмака познакомилась со своим экс-мужем Дмитрием Небесийчуком на одном из музыкальных фестивалей.

У них начался роман, была свадьба, и даже родилась дочь Ярина. При этом отношения у них не задались, так как, по словам певицы, Дмитрий был сложным человеком. Поэтому вскоре пара развелась.

Сейчас же стало известно о смерти Небесийчука. Причина его кончины неизвестна.

Читайте такжеВдова Хью Хефнера рассказала, как он шантажировал девушек их обнаженными фото"Дважды мы женились, дважды расходились. Никто не знает, как правильно было. Был человеком тяжелым, настоящим гуцулом. Но он очень много сделал хорошего. Очень многим людям. Вечная память. Встретимся уже, Дима, на небесах. Пусть душа твоя покоится", - написала Бурмака.

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