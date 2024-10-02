Организаторы заявили, что на фестивале "у политических флагов нет никакой ценности".

Украинская цирковая артистка Анна Петренко приняла участие в международном цирковом фестивале International Salieri Circus Award в Италии. Однако украинка вместо своего выступления продемонстрировала на сцене протест против судьи-россиянина. За это артистку дисквалифицировали с конкурса.

О ситуации на фестивале Анна рассказала в своем Instagram. Выяснилось, что в этом году в состав жюри впервые за несколько лет входил сын российского актера Юрия Никулина - директор Московского государственного цирка Максим Никулин. Россиянин поддерживает путинский режим и войну в Украине.

Петренко не стала показывать свое выступление на конкурсе и вместо этого появилась на сцене, завернутая в сине-желтый флаг и с плакатами в руках. На одном из них было написано: "Никулин поддерживает вторжение в Украину", а на другом были изображены российские захватчики в военной форме. После своего перфоманса украинка спустилась со сцены к зрителям в зале и раздала им эти плакаты.

После выступления Анны руководитель фестиваля Антонио Джарола выступил с заявлением. Он попросил прощения у присутствующих и отметил, что не знал о планах артистки, после чего объявил о дисквалификации Петренко с конкурса.

"Я не знала, что впервые с момента основания фестиваля в состав жюри будет приглашен представитель страны-агрессора, России. Через свое выступление я выражаю свое недовольство и называю это решение организаторов попыткой реабилитации имиджа России, агрессора в войне против Украины", - написала Анна и добавила, что цирк Никулина предоставляет льготы для российских военных, а также его артисты выступали перед оккупантами.

Как пишет издание Corriere del Veneto, организаторы международного фестиваля уже дали комментарий относительно дисквалификации украинки. Они, мол, хотели, чтобы конкурс стал символом объединения.

"Поступило 630 заявок со всего мира, среди которых мы выбрали только 22 из 20 стран: от Японии до Таиланда, от Мексики до Канады, а также из Украины, Беларуси и России. У нас в афише 11 украинцев и трое россиян. А относительно присутствия судьи, я могу признать, что перед тем, как его пригласить, я просил еще двух известных деятелей циркового сектора из Украины, которые, однако, отказались", - заявил Джарола.

Руководитель сказал, что Никулин якобы "живет в Париже и никогда не становился на чью-то политическую сторону". Он акцентирует на том, что россиянин никак не отреагировал на выступление Анны, чтобы, мол, не начинать конфликтов. Антонио выдал, что украинка могла отказаться от участия, а вместо этого, по его словам, она "подняла шум в месте, где политические флаги не имеют никакой ценности".

Напомним, ранее польский театр оскорбил украинку, которая пережила оккупацию. Основатели театра терпят действия россиян и не признают их преступлений.

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