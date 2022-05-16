В сети назвали эту шутку "дном".

Украинский комик Олег Грюндик выступил во львовском клубе-бомбоубежище СULT Comedy Hall, где неудачно пошутил об убитых российскими оккупантами украинских военных.

"Семьям погибших ВСУшников компенсируют 15 миллионов гривень, слышали такое? А вы знаете, что их можно потратить только на книги, кинотеатры, спортзал", – сказал комик.

И если присутствующие в зале украинцы смеялись и аплодировали, то в сети такую выходку комика "разнесли" в пух и прах.

"Шутка о ВСУшниках – дно. Автору нужно было выписать подсрачник и тем самым закончить выступление", "Шутка о погибших бойцах ВСУ и о компенсации это что было? Вы серьезно?", "Олегу Грюндику с шуткой "об умерших ВСУшниках и полутора миллионах гривень надо было начистить помойный рот прямо в зале", - пишут пользователи сети в комментариях под видео.

Позже Грюндик извинился за неудачную шутку. По его словам, он не хотел никого обидеть. Он акцентировал внимание только на том, что украинцы ограничены в выборе оплаты товаров и услуг государственными деньгами.

"Если я кого-то обидел этой шуткой, прошу простить меня. У меня не было цели кого-то обижать. Я думал, это смешно. Жаль, что так получилось. На будущее буду лучше понимать, о чем шутить, а о чем - нет", - сказал Олег в своем Instagram.

Напомним, ранее комик Нурлан Сабуров поплатился за шутки об убитых украинках.

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