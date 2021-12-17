Олимпийская чемпионка и участница шоу "Танцы со звездами" Ольга Харлан рассказала о разводе с мужем, фехтовальщиком Дмитрием Бойко.
Откровенное признание звезда сделала в программе "Зірковий шлях", запись которой опубликовала на YouTube.
"Когда мы не виделись семь месяцев, я поняла, что, скорее всего, это чужой человек мне уже", – рассказала Ольга.
При этом спортсменка добавила, что решение о разводе она приняла после своего дня рождения, на котором мужа не было рядом: "Я сказала: "Давай, наверное, не будем пока общаться".
Читайте такжеПобедитель "Танцев со звездами" признался в измене жене с партнершейОтмечается, что буквально сразу после развода с Дмитрием Харлан закрутила новый роман с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.
Ранее сообщалось, как Ольга Харлан растрогала откровенным признанием о сестре.