Ольга Харлан закрутила новый роман сразу же после развода.

Олимпийская чемпионка и участница шоу "Танцы со звездами" Ольга Харлан рассказала о разводе с мужем, фехтовальщиком Дмитрием Бойко.

Откровенное признание звезда сделала в программе "Зірковий шлях", запись которой опубликовала на YouTube.

"Когда мы не виделись семь месяцев, я поняла, что, скорее всего, это чужой человек мне уже", – рассказала Ольга.

При этом спортсменка добавила, что решение о разводе она приняла после своего дня рождения, на котором мужа не было рядом: "Я сказала: "Давай, наверное, не будем пока общаться".

Читайте такжеПобедитель "Танцев со звездами" признался в измене жене с партнершейОтмечается, что буквально сразу после развода с Дмитрием Харлан закрутила новый роман с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.

Ранее сообщалось, как Ольга Харлан растрогала откровенным признанием о сестре.

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Автор: Катерина Шварц