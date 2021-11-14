В десятом выпуске "Танцев со звездами" Харлан исполнила фристайл со своей сестрой.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан опубликовала в своем инста-блоге архивное фото с сестрой Татьяной и рассказала, что еще в детстве мечтала однажды выйти на паркет вместе со своим родным человеком.

"Я уже могу назвать Таню полноправной участницей "Танцев со звездами"! Вы могли ее увидеть в эфире дважды. А если вы пролистаете вправо, то увидите видео из домашнего архива. Там Тане 7 лет, а мне 1,5 года. И уже тогда я хотела станцевать с ней на одном танцполе! Хаха", - написала Ольга.

Также она добавила, что они с сестрой одно целое. Для Ольги очень важна поддержка Татьяны не только на танцевальном шоу, но и на соревнованиях. Фехтовальщица неоднократно говорила о том, что сестра - это ее главный талисман, который всегда приносит ей удачу.

Читайте такжеКатя Осадчая в платье с глубоким декольте вызвала жаркие споры в сети"Тань, ты огромная молодец! Я тобой безумно горжусь! Твоя поддержка бесценна… мы одно целое… ты со мной, а я с тобой… всегда", - добавила Харлан.

"Ваше детское видео растопило мое сердце", "Смотрю и думаю, ну вот как разглядеть чемпионку в таком возрасте?", "Это очень мило", "Звезды", "Красивые", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, в десятом выпуске шоу "Танцы со звездами" Ольга Харлан сорвала овации и получила самый высокий балл за танец с сестрой.

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Автор: Диана Могилевич