Как известно, недавно Алла Пугачева с детьми вернулась на Родину, а Максим продолжает гастролировать по миру.

Недавно Алла Борисовна Пугачева с сыном Гарри и дочерью Лизой вернулась в Россию. Дети пошли в школу, а сама певица дала понять, что пока не планирует оттуда уезжать.

Семья записала трогательное видео, на котором видно, как малыши собираются в школу. Его у себя на странице опубликовал Галкин, но получил немало неприятных комментариев. Его обвинили в том, что его дети продолжают учиться в стране, которая напала на Украину.

Некоторые фанаты даже написали, что Максим Галкин разочаровал их решением вернуть детей домой.

Видео дня

"Привет из дома. Детки в школу собираются", - подписал видео Галкин.

"Что, все? И как же они будут учиться в такой агрессивной стране?", "Они что, в мухосранск вернулись?", "Ну, ладно бы Алла Борисовна сама вернулась, но зачем детям портить будущее?", "Алла Борисовна, волнуюсь за вас и детей – в мире полно неадекватов", - написали комментаторы.

Сам Максим Галкин никак не отреагировал на такое возмущение со стороны аудитории.

Напомним, Максим Галкин креативно отреагировал на травлю со стороны путиниста Милонова. Юморист опубликовал отрывок речи с оскорблениями в свой адрес.

Вас также могут заинтересовать новости: