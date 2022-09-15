Максим Галкин получил много негативных комментариев / фото instagram.com/maxgalkinru

Недавно Алла Борисовна Пугачева с сыном Гарри и дочерью Лизой вернулась в Россию. Дети пошли в школу, а сама певица дала понять, что пока не планирует оттуда уезжать.

Семья записала трогательное видео, на котором видно, как малыши собираются в школу. Его у себя на странице опубликовал Галкин, но получил немало неприятных комментариев. Его обвинили в том, что его дети продолжают учиться в стране, которая напала на Украину. 

Некоторые фанаты даже написали, что Максим Галкин разочаровал их решением вернуть детей домой.

Видео дня

"Привет из дома. Детки в школу собираются", - подписал видео Галкин.

"Что, все? И как же они будут учиться в такой агрессивной стране?", "Они что, в мухосранск вернулись?", "Ну, ладно бы Алла Борисовна сама вернулась, но зачем детям портить будущее?", "Алла Борисовна, волнуюсь за вас и детей – в мире полно неадекватов", - написали комментаторы. 

Кадр из видео, опубликованного Максимом Галкиным

Сам Максим Галкин никак не отреагировал на такое возмущение со стороны аудитории. 

Напомним, Максим Галкин креативно отреагировал на травлю со стороны путиниста Милонова. Юморист опубликовал отрывок речи с оскорблениями в свой адрес.

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