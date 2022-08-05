Телеведущая заявила, что не будет "перемывать кости" Виннику.

Украинская телеведущая Наталья Мосейчук отказалась обсуждать певца Олега Винника, который более пяти месяцев молчит о войне в нашей стране.

До войны музыкант собирал стадионы в Украине и был любимчиков миллионов женщин, но после полномасштабного вторжения и след его простыл. Говорят, что он сейчас находится в Германии на лечении, но так ли это на самом деле - наверняка неизвестно. Сам Винник никак не комментирует свое исчезновение с радаров.

Так, ведущая программы "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай спросила у Натальи Мосейчук о ее отношении к такому поведению Винника, но она отказалась обсуждать эту тему.

"Я не собираюсь этим заниматься в YouTube-пространстве, потому что этим уже занимаются. Мне не очень нравится это разбирать. Это все равно, что рыться в грязном белье. Зачем?" – заявила Мосейчук.

Она добавила, что не имеет права кого-то осуждать, поэтому не будет этого делать.

"Перемывать кости? Для этого есть более профессиональные блогеры, которые не ограничены ни в чем, я себя ограничиваю, скажем так... При всем уважении к коллегам, я не совсем понимаю, кто наделял меня правом разбираться, осуждать. Если собирается пул людей, обремененных властью или знаниями, специальностью, их считают моральными авторитетами. Я этим людям доверяю такие вопросы обсуждать. Это, по-моему, правильно. А если я буду сидеть и указывать своей аудитории: этот хороший, а этот плохой... Я не считаю нужным это делать. Это недостойно. Кто я такая, чтобы это делать?" – добавила Мосейчук.

Напомним, ранее Наталья Мосейчук публично пристыдила Ротару за молчание о войне.

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