Юзеры написали, что разочарованы Джоли.

Голливудская актриса Анджелина Джоли нарвалась на хейт из-за своей позиции по войне в Израиле. Поклонники отметили, что очень разочарованы поведением своего кумира.

На своей странице в Instagram она написала, что считает боевиков ХАМАС террористами, однако не может и оправдывать гибель людей в секторе Газа. Также она призвала остановить взрывы в Газе.

"Население Газа составляет более двух миллионов человек, половина из которых - дети. Они живут в условиях блокады на протяжении почти двух десятилетий. Жизнь палестинцев и израильтян - и жизнь всех людей в мире имеют одинаковое значение. Необходимо сделать все, что может предотвратить жертв среди гражданского населения", - написала актриса.

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Как отреагировали пользователи сети на позицию Джоли

"Вы были моим вдохновением в гуманитарной сфере, но с этим заявлением ваша бесчеловечная нейтральная сторона, которая, очевидно, предвзятость - ничто"

"Атака террориста? Израиль терроризирует Палестину уже 75 лет назад"

"Борьба за свою свободу и преследования – это не терроризм"

"На самом деле вы подвели человечество! Вроде бы вы не видели, сколько палестинских детей погибает от израильских бомбардировок"

"Полное разочарование"

Напомним, Анджелина Джоли четко высказала свою позицию относительно войны в Украине. Она поддерживает нашу страну и даже несколько раз приезжала с благотворительной миссией. Актриса неоднократно призывала помогать Украине.

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