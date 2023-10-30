Голливудская актриса Анджелина Джоли нарвалась на хейт из-за своей позиции по войне в Израиле. Поклонники отметили, что очень разочарованы поведением своего кумира.
На своей странице в Instagram она написала, что считает боевиков ХАМАС террористами, однако не может и оправдывать гибель людей в секторе Газа. Также она призвала остановить взрывы в Газе.
"Население Газа составляет более двух миллионов человек, половина из которых - дети. Они живут в условиях блокады на протяжении почти двух десятилетий. Жизнь палестинцев и израильтян - и жизнь всех людей в мире имеют одинаковое значение. Необходимо сделать все, что может предотвратить жертв среди гражданского населения", - написала актриса.
Как отреагировали пользователи сети на позицию Джоли
- "Вы были моим вдохновением в гуманитарной сфере, но с этим заявлением ваша бесчеловечная нейтральная сторона, которая, очевидно, предвзятость - ничто"
- "Атака террориста? Израиль терроризирует Палестину уже 75 лет назад"
- "Борьба за свою свободу и преследования – это не терроризм"
- "На самом деле вы подвели человечество! Вроде бы вы не видели, сколько палестинских детей погибает от израильских бомбардировок"
- "Полное разочарование"
Напомним, Анджелина Джоли четко высказала свою позицию относительно войны в Украине. Она поддерживает нашу страну и даже несколько раз приезжала с благотворительной миссией. Актриса неоднократно призывала помогать Украине.