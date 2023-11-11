Певица опубликовала несколько серий горячих фото.

Украинская актриса и певица Анна Тринчер рассекретила, что вместе с подругами отправилась отдыхать в Африку.

"Да-да, мы именно в Африке. Дорога длинная, моментами сложная, но оно того стоило! 10 часов в самолете из Молдовы, и сказка ожила", - поделилась девушка в своем Instagram.

При этом Тринчер уже успела опубликовать несколько серий горячих фото в бикини.

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"Да, снова ваша любимая попа в кадре! Кто напишет о ней плохо – получит плохую карму!", - написала она в подписи к одной из них.

Подписчики "засыпали" певицу комплиментами:

"Мне кажется, это бриллиант на земле", "Ты очень красивая, яркая, всегда непревзойденная", "Очень красиво и сексуально", "Такая нежная, очаровательная, элегантная, прекрасная, красивая кошечка"

Но были и такие, кто раскритиковал ее: "А больше нечем похвастаться!? Ну, честно, при всем уважении, красивая, видно ж так, не обязательно выставляться задом, вы же не обезьяна".

Ранее Анна Тринчер и Вася Демчук презентовали клип на совместную песню "Цілуй".

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