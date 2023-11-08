Анна Тринчер и Вася Демчук презентовали клип на совместную песню "Цілуй". Главный посыл этого сингла - донести людям то, что любить нужно здесь и сейчас.
Как говорили сами артисты, "Цілуй" – это песня о безумном восторге, который сбивает с ног. Желание почувствовать вкус губ друг друга настолько сильное и всеобъемлющее, что заставляет забыть весь окружающий мир.
В кадре Тринчер предстала в очень соблазнительном образе. Демчук был не менее горячим. Они взаимодействовали, касались друг друга, играли влюбленную пару.
Сюжет клипа разворачивается в ресторане, где между главными героями внезапно возникает особая химия. В роли соблазнительной красавицы-официантки - певица Анна Тринчер, а загадочным незнакомцем выступил артист Демчук. Вдвоем они как зачарованные попадают в другую реальность, где кроме них не существует никого вокруг.
"Наша видеоработа только доказывает то, что любовь невозможна без первых секунд страсти и флирта. "Цілуй" - о том же желании, которое находится внутри каждого человека, но открывается только при встрече той самой, настоящей любви", - говорит Тринчер.
Как отреагировали пользователи сети
- "Ура, ура"
- "Спасибо за качественный украинский контент"
- "Боже, как же это горячо"
- "Что вы со мной делаете? Это просто восторг, мурашки по коже"
- "Вау, мегакруто и сексуально"
Напомним, ранее Тринчер подожгла сеть, показав голый "персик" в новой сексуальной фотосессии.