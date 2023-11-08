Они играли влюбленную пару.

Анна Тринчер и Вася Демчук презентовали клип на совместную песню "Цілуй". Главный посыл этого сингла - донести людям то, что любить нужно здесь и сейчас.

Как говорили сами артисты, "Цілуй" – это песня о безумном восторге, который сбивает с ног. Желание почувствовать вкус губ друг друга настолько сильное и всеобъемлющее, что заставляет забыть весь окружающий мир.

В кадре Тринчер предстала в очень соблазнительном образе. Демчук был не менее горячим. Они взаимодействовали, касались друг друга, играли влюбленную пару.

Сюжет клипа разворачивается в ресторане, где между главными героями внезапно возникает особая химия. В роли соблазнительной красавицы-официантки - певица Анна Тринчер, а загадочным незнакомцем выступил артист Демчук. Вдвоем они как зачарованные попадают в другую реальность, где кроме них не существует никого вокруг.

"Наша видеоработа только доказывает то, что любовь невозможна без первых секунд страсти и флирта. "Цілуй" - о том же желании, которое находится внутри каждого человека, но открывается только при встрече той самой, настоящей любви", - говорит Тринчер.

Как отреагировали пользователи сети

"Ура, ура"

"Спасибо за качественный украинский контент"

"Боже, как же это горячо"

"Что вы со мной делаете? Это просто восторг, мурашки по коже"

"Вау, мегакруто и сексуально"

Напомним, ранее Тринчер подожгла сеть, показав голый "персик" в новой сексуальной фотосессии.

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