Артист заявил, что он опустошен после смерти своих фанов.

Американский рэпер Трэвис Скотт 5 ноября выступил на музыкальном фестивале в Техасе. Возле сцены образовалась настоящая давка, в результате которой погибли восемь человек и еще 17 попали в больницу.

Так, в сети появилась реакция Трэвиса. Он написал в Twitter, что готов поддержать семьи, которые потеряли родного человека из-за давки.

"Я полон решимости работать вместе с сообществом Хьюстона, чтобы исцелить и поддержать семьи, которые в этом нуждаются", - написал артист.

Также он сказал, что испытывает опустошенность и молиться за семьи погибших.

Читайте такжеПевицу Надю Дорофееву внезапно госпитализировали"Я совершенно опустошен из-за того, что произошло прошлой ночью. Мои молитвы обращены к семьям и всем пострадавшим от случившегося на фестивале Astroworld. Люблю всех", - добавил музыкант.

Напомним, Трэвис Скотт неоднократно останавливал выступление, а также просил охрану помочь поклонникам. Концерт был остановлен примерно спустя 40 минут после начала.

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Автор: Диана Могилевич