Певец похвастался снимком с 25-летней наследницей. Девушку зовут Диана.

Народный артист Украины Павел Зибров показал фото со взрослой дочерью-красавицей Дианой. Сейчас девушке уже 25 лет. Судя по снимку, они отправились на прогулку в зимний парк, и решили запечатлеть этот момент.

"После утренних дел прогулялись с Дианкой по парку. Снег, тишина, красота!" - прокомментировал фотографию Зибров.

Отметим, Диана работает на папу - помогает ему в творческих делах. Ранее артист делился тем, что его дочь - очень ответственная и целеустремленная девушка, на которую можно положиться. Она выполняет довольно много дел, получая за это полноценный гонорар.

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Кто такой Павел Зибров

65-летний украинский певец и композитор, автор текстов песен. Родом из села Червоное Житомирской области. Окончил оркестровый факультет Киевской государственной консерватории имени Чайковского, а также вокальный факультет.

В 1993 году получил почетное звание заслуженного артиста Украины, а три года спустя был удостоен звания народного артиста. Женат с 1994 года на Марине Зибровой. Воспитывает дочь Диану и сына Александра (сын Марины от первого брака).

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