Народный артист Украины Павел Зибров показал фото со взрослой дочерью-красавицей Дианой. Сейчас девушке уже 25 лет. Судя по снимку, они отправились на прогулку в зимний парк, и решили запечатлеть этот момент.
"После утренних дел прогулялись с Дианкой по парку. Снег, тишина, красота!" - прокомментировал фотографию Зибров.
Отметим, Диана работает на папу - помогает ему в творческих делах. Ранее артист делился тем, что его дочь - очень ответственная и целеустремленная девушка, на которую можно положиться. Она выполняет довольно много дел, получая за это полноценный гонорар.
Кто такой Павел Зибров
65-летний украинский певец и композитор, автор текстов песен. Родом из села Червоное Житомирской области. Окончил оркестровый факультет Киевской государственной консерватории имени Чайковского, а также вокальный факультет.
В 1993 году получил почетное звание заслуженного артиста Украины, а три года спустя был удостоен звания народного артиста. Женат с 1994 года на Марине Зибровой. Воспитывает дочь Диану и сына Александра (сын Марины от первого брака).