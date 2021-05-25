Актер удалил себе грудь / instagram.com/elliotpage
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж впервые показал себя после удаления груди.
Ранее он говорил о том, что эта операция изменила его жизнь, так как быть в теле мальчика ему комфортнее.
"Я чувствовал себя мальчиком и хотел быть мальчиком. Мне больше не хочется плакать, глядя в зеркало", - отметил Пейдж.
Актер удалил себе грудь / instagram.com/elliotpage
Кто такой Эллиот Пейдж:
- 1 декабря 2020 года Пейдж совершила в своём аккаунте в Инстаграм каминг-аут как трансмужчина под именем Эллиот
- Эллиот Пейдж является наиболее известным трансмужчиной в современном мире, и в этом смысле его каминг-аут оказывает значительное влияние на положение трансгендеров
- В марте 2021-го года Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке журнала Time
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram