Девушка спрятала маленький украинский флаг в лиф платья.

Украинская топ-модель Алина Байкова посетила красную дорожку Каннского кинофестиваля, который закончился еще в начале июня. Тогда она пошла против правил и пронесла с собой маленький украинский флаг.

Об этом она рассказала в комментарии Insider.

Так, девушка спрятала его в лиф платья, а после того, как к ней приблизились фотографы, достала желто-синие флаг и ленточку, чтобы привлечь внимание к войне в Украине.

"Я невероятно горжусь тем, как я появилась на ней, как ее прошла. К своему ярко-розовому платью я прикрепила желто-голубую ленту, а в руках держала миниатюрный флаг Украины. Но чего это стоило", – рассказала Байкова.

Девушка отметила, что очень переживала из-за украинской символики, ведь выходить с ней на красную дорожку было запрещено правилами фестиваля. По ее словам, она долго решалась на этот шаг, но уверена, что приняла правильное решение.

"Я долго решалась на этот шаг, но понимала, что должна максимально использовать свою популярность и свой голос в поддержку Украины", – добавила модель.

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