Их пропорции максимально приближены к идеальным.

Украинские девушки самые красивые, и это всем уже давно известный факт. Наши модели тому очередное доказательство. Именно они представляют нашу страну на модных подиумах и на обложках глянцевых журналах.

Алла Костромичева

35-летняя Алла Костромичева обладает строгой внешностью, которой и покорила модельный бизнес. При этом в детстве она комплексовала из-за длинных ног и густых волос. Тогда она даже не подозревала, что весь мир будет считать это достоинством.

Известно, что Костромичева дефилировала для демонстрации коллекций Александра Маккуина, Кристиана Диора, Нины Риччи, Роберто Кавалли, "Гермеса", "Баленсиаги" и "Валентино".

Снежана Онопко

Голубые глаза, темно-русые волосы, очень тонкая фигура - такой Снежану Онопку принял мир высокой моды. Первые большие деньги она заработала, когда её пригласили рекламировать косметику японской фирмы Shiseido. Именно Снежана стала единственной украинкой, чье фото дважды было опубликовано на обложке итальянского журнала Vogue. Тот, кто был удостоен этого, автоматически переходит в статус супермодели.

Олеся Стефанко

Олеся Стефанко - еще одна украинская красотка, которая смогла получить почетный титул. Победительница конкурса "Мисс Украина - Вселенная 2011", 2 место в конкурсе "Мисс Вселенная 2011" и почетное звание "Первой Вице-Мисс Вселенная 2011". Это высшее достижение представительниц Украины в соревновании "Мисс Вселенная".

Алина Байкова

Мало кто знает, что супермодель Алина Байкова когда-то работала официанткой. Несколько раз она пыталась пробиться в модельный бизнес, но ей отказывали. Но упорству девушки можно только позавидовать. Удача повернулась к ней лицом и она таки стала моделью.

Интересно, что в 2017 году появились слухи о том, что Алина встречается с Леонардо Ди Каприо. Почти год знаменитости тянули интригу, но позже Байкова призналась, что с голливудским актером ее связывает только дружба.

Вероника Дидусенко

Вероника Дидусенко - украинская модель, победительница конкурса "Мисс Украина 2018" и активистка в области защиты прав женщин. На сегодняшний день девушка успешно сочетает воспитание пятилетнего сына Алекса, активную работу над кампанией и продолжает профессиональное развитие в модельной сфере, сотрудничая как с украинскими, так и зарубежными дизайнерами.

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