По мнению Беспалова, эти девушки поставили не на того принца.

Многие украинские артисты до полномасштабного вторжения ездили в Россию. Там они пытались построить не только карьеру, но и свою личную жизнь. Кому-то из них все же удалось встретить свою любовь в стране-агрессора, но не все так сладко, как может показаться на первый взгляд.

Блогер Богдан Беспалов рассказал о самых популярных парах и что с ними сейчас.

Мария Гончарук

Если вы не помните Марию Гончарук, напоминаем, что это певица родом из села на Черкащине. Она была солисткой группы "Фабрика", а затем приняла участие в шоу "Хочу в ВИА Гру". Девушка активно развивалась в России и даже вышла замуж за Дмитрия Хрусталева. Единственный удачный кейс Гончарук - свадьба с шоуменом из Comedy Women, потому что построить свою карьеру в стране-агрессора ей не удалось.

Анна Асти

Певица Анна Асти уже много лет живет и работает в РФ. Там она познакомилась с бизнесменом Станиславом Юркиным, который впоследствии стал ее покровителем в шоу-бизнесе. На первый взгляд у пары нет никаких проблем в отношениях, но, как рассказал Беспалов, Юркин очень ревнует Анну. По его словам, на одной из премий до полномасштабного вторжения Станислав испепелил взглядом Макса Барских, считая его серьезной угрозой.

"Сталислав - бизнесмен без бизнеса с непонятным видом деятельности, потому что после свадьбы весь его фокус только на карьере Дзюбы. Дзюба полностью содержит семью и наполняет ее бюджет кровавыми рублями. Уместнее будет сказать, что это Юркин вышел замуж за Дзюбу и ее популярность", - говорит Беспалов.

Анастасия Стоцкая

Стоцкая в начале нулевых не плохо начала свою карьеру. Однако она так и не смогла найти свою нишу и держаться в ней. Личная жизнь певицы была более насыщенной, чем ее карьера. Она дважды была замужем. Первый ее супруг - российский актер, второй - российский бизнесмен, с которым она развелась в 2023 году. Ни один из тандемов не помог Стоцкой продвинуться в шоу-бизнесе.

Алина Гросу

Певица Алина Гросу и российский актер Роман Полянский считались одной из самых завидных пар, однако во время полномасштабного российского вторжения они расстались. Сама Гросу никак не комментировала их разрыв, однако Беспалов говорит, что причиной стали разные политические взгляды. Полянский, по его словам, вернулся в Россию, а Алина встала на сторону Украины. Певица не пыталась усидеть на двух стульях, а сразу же поддержала родную страну.

Отметим, Гросу еще была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым. Но вскоре после свадьбы пара рассталась из-за ссор и измен со стороны мужчины.

Надежда Мейхер

Экс-"виагра" Надежда Мейхер уже много лет замужем за Михаилом Уржумцевым. Это российский бизнесмен, у которого главный офис находится в Санкт-Петербурге. "Котята" Беспалова поговаривают, что пара на грани развода. Сейчас, по словам Беспалова, Мейхер живет в Европе, у нее проукраинская позиция, несмотря на то, что она старается держаться подальше ото всех событий. А вот с супругом она вместе не живет.

Напомним, кто из известных украинцев сбежал к Путину.

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