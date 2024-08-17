Артистка ответила, знакома ли уже с бойфрендом Ульяны.

Известная украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о личной жизни своей старшей дочери Ульяны от первого брака. Знаменитость поделилась, планирует ли 25-летняя девушка свадьбу.

Как известно, Ульяна уже давно живет отдельно от звездной матери. Она в отношениях с парнем, с которым они вместе снимают жилье. Ранее Матвиенко рассказывала, что не была знакома с избранником дочери, но недавно Тоня встретилась с возлюбленным Ульяны.

Артистка говорит, что у них прекрасные отношения. Летом они всей семьей ездили на отдых.

"Да, мы знакомы. Этим летом мы отдыхали вместе, совсем немного, два дня", - поделилась исполнительница.

Однако о замужестве, по словам Тони, дочь пока не говорит. Она отметила, что они не обсуждают эту тему с Ульяной.

"О свадьбе ничего не говорит. Ее парень такой скромный, неразговорчивый. Это не значит, что это плохо. Мы просто осторожно знакомимся", - указала знаменитость.

Отметим, что исполнительница родила Ульяну, когда ей было 17 лет. С первым мужем Тоня была в отношениях 10 лет. У пары начался кризис и они расстались.

В 2017 году Матвиенко вышла замуж за певца Арсена Мирзояна. Сейчас артистка с мужем воспитывает общую дочь Нину. А Ульяна живет отдельно и занимается режиссурой.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко рассказала, куда пошла работать из-за войны. Она кардинально изменила род своей деятельности.

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