25-летняя Ульяна много лет живет отдельно от мамы.

Украинская певица Тоня Матвиенко откровенно заговорила об отношениях со старшей дочерью. Певица призналась, что она вообще мама-контролер. Ей нравится быть в курсе всех дел своих дочерей. Однако, если с младшей Ниной это удается, то с Ульяной такой вариант не проходит.

"Старшей уже 25, я не могу уже ее контролировать и что-то там ей рассказывать, как жить. Это уже моя подруга. У нас такие отношения", – рассказала звезда на шоу "33 вопроса".

Однако подружками они стали не так давно. Дело в том, когда Матвиенко развелась с первым мужем, дочь пожелала жить со своим отцом. Тоня тогда участвовала в вокальном шоу, а семья бывшего убедила Ульяну, что у мамы на нее банально не будет хватать времени. Певица не хотела терять связь с девочкой и со временем стала для нее лучшей подругой.

Сейчас у женщин все хорошо, они много времени проводят вместе. Также Матвиенко добавила, что ее секретом хорошего материнства является безграничная любовь к детям, постоянная поддержка, помощь в любых периодах жизни и душевные разговоры обо всем на свете, как было и с ее мамой.

Напомним, недавно Тоня похоронила свою маму - певицу Нину Матвиенко. Ее сердце перестало биться на 75-м году жизни.

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