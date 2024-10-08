Семья собралась в полном составе по случаю годовщины смерти Нины Матвиенко.

Известная украинская певица Тоня Матвиенко впервые за несколько лет показала своих родных братьев Януария и Андрея. Исполнительница поделилась в сети редким кадром с родными.

Звездная семья собралась в полном составе, чтобы почтить память их матери - знаменитой украинской артистки Нины Матвиенко. Как известно, легенды украинской сцены не стало 8 октября 2023 года. Тоня вместе с братьями по случаю первой годовщины смерти близкого человека пришли на кладбище, где посетили могилу матери.

Там они сделали совместный кадр. На камеру позировали сама певица, ее муж-артист Арсен Мирзоян, дочери Ульяна и Нина и братья Андрей и Януарий. Подписывать снимок Тоня не стала.

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Ранее Матвиенко рассказывала, чем занимаются ее братья. По ее словам, Януарий получил такое имя, поскольку стал священнослужителем. Настоящее его имя Иван. Что касается младшего брата Андрея, то он военный. Сейчас мужчина служит в рядах Национальной гвардии.

К слову, Нина Митрофановна ушла из жизни ровно год назад из-за онкологии. На момент смерти ей было 75 лет. Похоронили знаменитость 11 октября на Зверинецком кладбище в Киеве.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко растрогала обращением к покойной матери. В первую годовщину смерти она рассказала, как изменилась ее жизнь и поделилась фотографией Нины Матвиенко.

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