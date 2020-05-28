Певица Тоня Матвиенко рассказала историю о домогательствах детского врача

Дочь Нины Матвиенко забеременела в 16 лет и часто сталкивалась с осуждением.

Тоня Матвиенко рассказала историю о домогательствах детского врача в больнице "Охматдет".

Как рассказала Матвиенко в Instagram-шоу "Правда или дело" с Олей Поляковой, в 1999 году он лечил ее дочь Ульяну, и по словам певицы, угрозами пытался склонить 19-летнюю мать к половой связи, передает Апостроф.

Дочь Нины Матвиенко забеременела в 16 лет, но даже не думала об аборте. Девушка мечтала стать молодой мамой, потому вышла замуж и родила девочку. Во время беременности она часто сталкивалась с осуждением, в школе ее называли проституткой, но самое страшное началось уже после родов.

Читайте такжеНина Матвиенко растрогала сеть танцем с маленькой внучкой (видео)

"Когда Ульяна болела, и я шла к врачу, и мне говорили: "Ну конечно, не доглядела молодая мама". Однажды случилась неприятность. Мы попали в Охматдет, ко мне пришел врач и стал меня домогаться - в 19 лет. Он меня прижал и сказал: "Ну ты же нагуляла". 1999 год, телефонов нет, все были на даче, некому позвонить. И он себе решил, что я такая глупая малолетка, родила, потому что шлялась где-то. Он сказал: "Если не пойдешь, то я твоему ребенку сделаю проблемы", - вспоминает Матвиенко.

По словам Матвиенко, сначала она никому ничего не сказала из страха, что он навредит маленькой Ульяне. Потом она позвонила свекрови, ее брат приехал разбираться, но все прошло очень тихо. "Я помню и год, и день, когда прибыла. Можно поднять материалы, посмотреть, работает ли этот врач. Потому что это такая травма. Я тогда сказала: "Ты что! Да у меня мама Нина Матвиенко!" И это мне помогло", - сказала 39-летняя певица.

Сейчас Тоня сомневается, стоит ли называть имена. Она опасается, что может столкнуться с осуждением, а врач не понесет никакой ответственности. "Скажут: "Клевый врач, столько детей спас!" А что он там с матерями делал? Я с ним не пошла, а может кто-то пошел и переспал", - рассказала она.

Ранее УНИАН сообщал, что скандальный голливудский экс-продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам заключения в тюрьме штата Нью-Йорк. Его признали виновным в тяжких преступлениях сексуального характера.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram