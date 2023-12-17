Он встречается с дочерью экс-депутата Госдумы РФ.

Голливудский актер Том Круз закрутил роман с 36-летней Эльсиной Хайровой. Пара неоднократно вместе появлялась на публике, а недавно актер сводил девушку на романтическое свидание.

Как сообщает The Sun со ссылкой на своего инсайдера, Том Круз делал все возможное, чтобы добиться расположение Эльсины. На прошлой неделе он и вовсе арендовал целый этаж одного из элитных ресторанов, чтобы там поужинать с девушкой.

Также отмечается, что Круз потратил 500 фунтов (почти 24 тысячи гривень) на ужин, состоящий из лобстеров и суши.

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"Том казался очень влюбленным и ловил каждое слово, которое говорила Эльсина. Физически они казались очень близкими. К ним присоединился его охранник, который вмешался, когда один из сотрудников попросил Круза с ним сфотографироваться", - говорит инсайдер.

Кроме того, инсайдер отметил, что Эльсина была одета в блестящее платье и черную шубу. Том был очень щедр и оставил чаевые в размере 100 фунтов стерлингов, прежде чем он и Эльсина выскользнули через боковую дверь.

К слову, Хайрова уже была замужем. Ее первый супруг - российский олигарх Дмитрий Цетков. После развода они долго не могли поделить имущество.

Напомним, ранее Тома Круза подозревали в романе с Шакирой. Однако ни актер, ни певица не подтвердили свои отношения.

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