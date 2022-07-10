Видеоролик звезда выложила в Instagram-stories.

Украинская певица Тина Кароль, которая в 2013 году потеряла мужа Евгения Огира, до последнего времени не показывала свою личную жизнь. Ей часто приписывали роман и известными, и малоизвестными мужчинами, но именитая исполнительница отмалчивалась. Сейчас она окончательно подтвердила - ее сердце занято.

Кароль выложила в Instagram-stories короткий ролик, где она идет с мужчиной, крепко держа его за руку. Лица таинственного покорителя сердца артистки не видно.

Некоторые считают, что на видео не новый возлюбленный Тины, а недавно вернувшийся в Украину ее 13-летний сын Вениамин Огир.

Во всяком случае, лица не видно - артистка умело удерживает внимание аудитории.

Напомним, Тина Кароль резко высказалась о запрете российской музыки в Украине.

Также УНИАН писал, что 67-летний отец Тины Кароль пошел служить. Певица объяснила причину его поступка.

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