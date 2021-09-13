Городу придется заплатить за поздравления от звезды довольно крупную сумму.

25 сентября Тина Кароль выступит на Дне города в Мелитополе, в Запорожской области. Уже стало известно, сколько будет стоить концерт певицы. Как оказалось, Кароль оценивает свое выступление довольно высоко.

Информацию о стоимости концерта Тины Кароль разместили на сайте электронной закупки Prozorro.

Так, певица будет хедлайнером праздничного концерта ко Дню Мелитополя. Кароль выйдет на сцену города 25 сентября. Выступление звезды обойдется городу почти в 400 тысяч гривень.

На сайте можно увидеть, что стоимость концерта уже утвердили. За выступление и поздравления от Тины Кароль городу потребуется заплатить 388 тысяч гривень. Такая цена, на первый взгляд, кажется довольно высокой. Однако если сравнить стоимость новогоднего корпоратива с выступлением звезды, становится понятно, что для Мелитополя певица выбрала довольно демократичную цену своего концерта.

Еще в 2019 году, как сообщало издание "Правда", Кароль брала за час своего выступления на новогодние праздники 20 тысяч евро - примерно 600 тысяч гривень.

Однако другие певцы все равно оценивают свои концерты немного дешевле. Ранее УНИАН уже сообщал, сколько получила Джамала за свое выступление на"Крымской платформе".

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Автор: Полина Кузенко