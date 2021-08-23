У певицы даже не было конкурентов на конкурсе по определению артиста, который должен был выйти на сцену саммита.

Крымскотатарская певица Джамала получит 337 тысяч 400 гривень за выступление на учредительном саммите "Крымской платформы", посвященной деоккупации полуострова.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Prozorro.

Официально ее выход на сцену саммита назван как "Услуги по выступлению певицы Джамалы во время проведения учредительного саммита Крымской платформы".

Примечательно, что конкурс на определение того, кто же выступит на "Крымской платформе", состоялся 16 августа по сокращенной переговорной процедуре без других участников с пометкой – "отсутствие конкуренции по техническим причинам".

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По информации СМИ, на художественное обустройство саммита "Крымской платформы" в выставочном центре "Парковый" потратили около 6,8 миллиона гривень.

"Крымская платформа": подробности

Как сообщал УНИАН, саммит "Крымской платформы по деоккупации полуострова" состоялся 23 августа в Киеве.

В нем приняли участие 46 делегаций из разных стран.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, саммит наконец вернул Крым в международную повестку дня.

Автор: Катерина Шварц