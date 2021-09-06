Певица предстала в платье с высоким разрезом на бедре.

Украинская певица Тина Кароль, которая больше не будет ведущей шоу "Танцы со звездами", опубликовала в Instagram соблазнительный снимок.

В кадре звезда позирует в черном платье с высоким разрезом на бедре. Интересно, что верх платья усыпан множеством страз, что делает образ еще более ярким. Также Кароль нанесла макияж с акцентом на красные губы.

"Черная королева", "Очень красиво", "Нереальная", "Красота неземная", "Эстетический шок", "Вау, вау, вау, шикарная", "Лана Дель Рей по-украински", - пишут поклонники.

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Автор: Диана Могилевич