Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимками с новой фотосессии, во время которой она позировала в casual-стиле.
Артистка предстала в непривычном образе. Обычно она предпочитает платья, юбки и стильные костюмы, а в этот раз она, конечно, удивила подбором гардероба. Кароль надела облегающие джинсы и черную рубашку. Фото она сделала босиком, сидя на стуле.
Дополнила она образ привычным макияжем с акцентом на красные губы. А вот от украшений звезда решила отказаться.
"Сегодня сильная я, а завтра – сильный ты! У меня есть зависимость – это зависимость от тебя. Давай мечтать вместе", - подписала фото певица.
Как отреагировали пользователи сети
- "Наша, своя"
- "Тина, какая же вы красивая"
- "Прекрасная"
- "Невероятная улыбка"
- "Ты самая лучшая"
Напомним, песню Тины Кароль "Ноченька" перевели на украинский язык.