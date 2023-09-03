Тина Кароль снялась в фотосессии / instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимками с новой фотосессии, во время которой она позировала в casual-стиле.

Артистка предстала в непривычном образе. Обычно она предпочитает платья, юбки и стильные костюмы, а в этот раз она, конечно, удивила подбором гардероба. Кароль надела облегающие джинсы и черную рубашку. Фото она сделала босиком, сидя на стуле.

Дополнила она образ привычным макияжем с акцентом на красные губы. А вот от украшений звезда решила отказаться.

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"Сегодня сильная я, а завтра – сильный ты! У меня есть зависимость – это зависимость от тебя. Давай мечтать вместе", - подписала фото певица.

Как отреагировали пользователи сети

  • "Наша, своя"
  • "Тина, какая же вы красивая"
  • "Прекрасная"
  • "Невероятная улыбка"
  • "Ты самая лучшая"

Напомним, песню Тины Кароль "Ноченька" перевели на украинский язык.

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