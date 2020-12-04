Известная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимками, на которых позировала в обтягивающем черном платье с открытой спиной.
Читайте такжеТина Кароль прокомментировала свое первое выступление на шоу "Танцы со звездами" (фото)Фото, опубликованные в Instagram знаменитости, произвели настоящий фурор в сети.
В одном из кадров артистка даже "засветила грудь" в таком соблазнительном наряде. Образ Кароль дополнила стильной прической с собранными волосами и вплетенными в них украшениями с камнями.
"Шикарная!", "Секс пошел", "Огонь", "Кошка", – пишут в комментариях к фото.
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