Певица сказала, что на Atlas Weekend такого не повторится.

Украинская певица Тина Кароль недавно прервала концерт в Одессе из-за дождя. В связи с этим разгорелся настоящий скандал, ведь артистка пристыдила организаторов концерта и покинула сцену.

Сейчас же у нее намечается выступление на Atlas Weekend. "Обозреватель" поинтересовался у артистки, что она будет делать, если ситуация с дождем повторится.

"От этого все застрахованные, есть крыша как минимум. На Atlas очень профессиональная команда звукорежиссеров, которая не допустит, чтобы оголенные провода лежали где-то на мокром полу. Поэтому тут по этому нет никаких вопросов", – подчеркнула певица.

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Автор: Диана Могилевич