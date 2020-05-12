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Тина Кароль покорила Instagram чувственным фото

16:50, 12 мая 2020
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Тина Кароль покорила сеть новым чувственным фото / Instagram Тина Кароль

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Свежий снимок артистка разместила в своем Instagram.

 Певица позировала в платье с открытой спиной. Артистка уложила волосы плавными волнами, а на лицо нанесла естественный макияж в розовых оттенках.

"Красота", "Такая сильно красивая", - написали Тине в комментариях. 

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Теги: #Тина Кароль#Тина Кароль фото