Тина Кароль покорила Instagram чувственным фото

Артистка уложила волосы плавными волнами, а на лицо нанесла естественный макияж в розовых оттенках.

Украинская певица Тина Кароль покорила сеть новым чувственным фото. Читайте также"Богиня!": Лорак поразила сеть большой грудью в экстремальном декольте (фото) Свежий снимок артистка разместила в своем Instagram. Певица позировала в платье с открытой спиной. Артистка уложила волосы плавными волнами, а на лицо нанесла естественный макияж в розовых оттенках. "Красота", "Такая сильно красивая", - написали Тине в комментариях.

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