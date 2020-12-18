Откровенным кадром артистка хотела привлечь внимание поклонников к релизу спектакля "Юбилейный альбом".

Популярная украинская певица Тина Кароль похвасталась достаточно смелым кадром в сети.

Читайте такжеПопулярная певица надела жакет на голое тело и засветила грудьНа странице в Instagram звезда разместила фото, на котором позирует топлес. Обнаженную грудь Тина прикрыла руками.

"Спектакль "Юбилейный альбом" - остался всего один день до релиза на Spotify. Ждешь? Я сильно!",- говорится в анонсе.

Спектакль "юбилейный альбом": Что известно

Ранее Тина Кароль анонсировала выход музыкального спектакля "Юбилейный альбом".

Отмечается, что музыкальный спектакль состоит из знаковых хитов за всю 15-летнюю историю карьеры Тины, запись которых состоялась во время ее юбилейного тура.

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Автор: Ольга Робейко