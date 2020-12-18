Популярная украинская певица Тина Кароль похвасталась достаточно смелым кадром в сети.
Читайте такжеПопулярная певица надела жакет на голое тело и засветила грудьНа странице в Instagram звезда разместила фото, на котором позирует топлес. Обнаженную грудь Тина прикрыла руками.
"Спектакль "Юбилейный альбом" - остался всего один день до релиза на Spotify. Ждешь? Я сильно!",- говорится в анонсе.
Спектакль "юбилейный альбом": Что известно
Ранее Тина Кароль анонсировала выход музыкального спектакля "Юбилейный альбом".
Отмечается, что музыкальный спектакль состоит из знаковых хитов за всю 15-летнюю историю карьеры Тины, запись которых состоялась во время ее юбилейного тура.
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