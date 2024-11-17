Певица преодолела тысячи километров, чтобы увидеть сына в Великобритании.

Тина Кароль, которая всегда славилась безупречным стилем и элегантностью, снова привлекла внимание поклонников, но на этот раз не сольным выходом, а трогательным семейным фото. Певица поделилась редкими кадрами со своим 15-летним сыном Вениамином, который учится в Великобритании.

На новых снимках, опубликованных в Instagram, поклонники едва узнали Вениамина. Парень, который еще летом щеголял кудрявыми волосами, кардинально сменил имидж, выбрав стильную короткую стрижку.

Тина, которая решила проведать сына за границей, выбрала для семейной фотосессии комфортную одежду в спортивном стиле. Нейтральные цвета и простота образов подчеркнули теплую и нежную атмосферу встречи мамы и сына.

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Кто такая Тина Кароль

Тина Кароль - одна из самых ярких звезд украинской эстрады, талантливая певица, автор песен и актриса. Ее мощный вокал, проникновенные тексты и невероятная харизма покорили сердца миллионов поклонников не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Тина известна своими лирическими балладами, яркими сценическими образами и активной гражданской позицией. Она является настоящим символом женственности, силы и патриотизма, а ее творчество вдохновляет и объединяет украинцев во всем мире.

Напомним, Тина Кароль откровенно ответила, пойдет ли в политику.

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