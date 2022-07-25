Певица с гордостью показала документ об успеваемости единственного наследника.

Украинская певица Тина Кароль полетела в Париж, где встретилась с 13-летним сыном Вениамином Огиром. Туда мальчик прилетел из Великобритании, где живет и учится в школе.

Звезда выложила у себя в Instagram-блоге документ, в котором указаны оценки сына, полученные по результатам финальных экзаменов. Видно, что у него только высокие баллы - А и А+, что в переводе на украинскую шкалу оценивания равняется 11-12 баллам.

Также Тина показала фото с Вениамином, который работает за компьютером. Очаровательная певица в обтягивающем черном платье уселась на подоконник. Ее волосы распущены и небрежно уложено на плечи.

"Воля. Вера. Дети. Будущее. Счастье. Мечта. Язык. Украина!", - написала Тина Кароль.

Отметим, звезда отправила своего сына учиться за границу, когда ему было восемь лет. Вениамин Огир живет в украинской семье в Великобритании. Помимо высоких достижений в учебе, он также может похвастаться казацкими танцами, которые изучает в местном клубе.

Напомним, недавно Тина Кароль показала таинственного мужчину, с которым они мило держались за ручку.

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