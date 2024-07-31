Тина Кароль похвасталась роскошным урожаем со своего огорода (фото)

Украинская Тина Кароль уже много лет живет в частном доме, на территории которого есть сад и огород. Как известно, там артистка любит выращивать овощи, фрукты и цветы.

В этот раз знаменитость похвасталась своим урожаем в виде фруктов и ягод. Она показала, какие у нее созрели яблоки, клубника и ежевика.

Тина Кароль похвасталась роскошным урожаем со своего огорода (фото)

Кароль сорвала плоды и отправилась в дом, на кухню, чтобы насладиться их вкусом.

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Тина Кароль похвасталась роскошным урожаем со своего огорода (фото)

Интересно, что певица любит солить ягоды. Она неоднократно рассказывала, что использует для этого гималайскую соль, потому что она не такая соленая, как другие.

Тина Кароль похвасталась роскошным урожаем со своего огорода (фото)

Напомним, ранее Тина Кароль ошеломила признанием. Она призналась, что готова стать мамой во второй раз и планирует родить еще одного ребенка. 

Отметим, Кароль воспитывает сына Вениамина от брака с продюсером Евгением Огиром, который умер от онкологии. Больше артистка замуж не выходила. Ей приписывали несколько романов, однако она их опровергала.

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