Известная украинская певица Тина Кароль, которая тщательно скрывает от публики свою личную жизнь, решила впервые за долгое время поделиться ее подробностями с поклонниками. Звезда ответила, планирует ли родить еще детей.
Пока неизвестно, свободно ли сердце артистки, потому что все романы, которые ей приписывали, она опровергала. Однако неожиданно исполнительница заговорила о пополнении в семье.
В своем TikTok Кароль опубликовала видео, в котором она отвечает на комментарии подписчиков. Однако певица зачитывала не положительные слова поклонников, а критику в свою сторону. Стоит указать, что Тина спокойно реагирует на хейт относительно ее музыки или внешности, и с юмором отвечает на гневные комментарии.
В частности, подписчики под видео, где исполнительница занимается йогой написали, что вместо Кароль якобы выполняет спортивные упражнения дублерша. А стройная фигура у Тины, мол, благодаря препарату "Оземпик". На такие упреки хейтеров артистка посмеялась и опровергла любые слухи.
Более того, звезда выдала неожиданный секрет о себе. Она призналась, что готова стать мамой во второй раз и планирует родить еще одного ребенка. Также артистка оставила совет для людей, которые ее критикуют.
"Оземпик. А что это? А, это то, что все колют. Удачи! Мне еще хочется кого-то родить. Красивого, красивого, маленького. А если вам нечего делать и просто чешутся пальцы - помойте руки", - заявила Кароль.
Подписчики были удивлены признанием кумира и оставили приятные слова для нее в комментариях:
- "Жду хорошенькое, маленькое"
- "Просто лучшая"
- "Такая классная реакция на комментарии!"
- "С годами становитесь только лучше. С нетерпением ждем пополнения в вашей семье"
Как известно, Тина воспитывает 15-летнего сына Вениамина, который сейчас живет и учится в Великобритании. Мальчик родился в первом и единственном браке певицы с продюсером Евгением Огиром. Пара поженилась в 2008 году, а в 2013 году мужчины не стало из-за онкологии. После этого Кароль не афиширует свои отношения.
Напомним, ранее Тина Кароль впервые призналась, делала ли себе подтяжку груди.