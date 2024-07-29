Певица откровенно рассказала о своих планах.

Известная украинская певица Тина Кароль, которая тщательно скрывает от публики свою личную жизнь, решила впервые за долгое время поделиться ее подробностями с поклонниками. Звезда ответила, планирует ли родить еще детей.

Пока неизвестно, свободно ли сердце артистки, потому что все романы, которые ей приписывали, она опровергала. Однако неожиданно исполнительница заговорила о пополнении в семье.

В своем TikTok Кароль опубликовала видео, в котором она отвечает на комментарии подписчиков. Однако певица зачитывала не положительные слова поклонников, а критику в свою сторону. Стоит указать, что Тина спокойно реагирует на хейт относительно ее музыки или внешности, и с юмором отвечает на гневные комментарии.

В частности, подписчики под видео, где исполнительница занимается йогой написали, что вместо Кароль якобы выполняет спортивные упражнения дублерша. А стройная фигура у Тины, мол, благодаря препарату "Оземпик". На такие упреки хейтеров артистка посмеялась и опровергла любые слухи.

Более того, звезда выдала неожиданный секрет о себе. Она призналась, что готова стать мамой во второй раз и планирует родить еще одного ребенка. Также артистка оставила совет для людей, которые ее критикуют.

"Оземпик. А что это? А, это то, что все колют. Удачи! Мне еще хочется кого-то родить. Красивого, красивого, маленького. А если вам нечего делать и просто чешутся пальцы - помойте руки", - заявила Кароль.

Подписчики были удивлены признанием кумира и оставили приятные слова для нее в комментариях:

"Жду хорошенькое, маленькое"

"Просто лучшая"

"Такая классная реакция на комментарии!"

"С годами становитесь только лучше. С нетерпением ждем пополнения в вашей семье"

Как известно, Тина воспитывает 15-летнего сына Вениамина, который сейчас живет и учится в Великобритании. Мальчик родился в первом и единственном браке певицы с продюсером Евгением Огиром. Пара поженилась в 2008 году, а в 2013 году мужчины не стало из-за онкологии. После этого Кароль не афиширует свои отношения.

Напомним, ранее Тина Кароль впервые призналась, делала ли себе подтяжку груди.

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