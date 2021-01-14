Также Суинтон призналась, что в молодости у нее не было особых карьерных амбиций.

Известная британская актриса Тильда Суинтон объявила себя квиром – человеком, который не соответствует традиционной сексуальной и гендерной идентичности.

Читайте такжеПоявился локализованный украинский трейлер "Человеческого голоса" Педро АльмодовараТакое заявление она сделала в интервью Vogue.

«Я уверена, что в моем случае квир – это про чувственность. Я всегда чувствовала себя квиром. Искала свой цирк квиров и нашла его. Это мой мир. Теперь я в одной семье с режиссерами Уэсом Андерсоном, Пон Чжун Хо, Джимом Джармушем, Лукой Гуаданьино, Линн Рэмси, и Джоэнной Хогг», – отметила она.

В числе своих близких людей она также назвала умерших модельера Карла Лагерфельда и режиссера Дерека Джармена.

По словам Суинтон, несмотря на сотрудничество с такими известными кинематографистами, в молодости у нее не было особых карьерных амбиций.

«Если вы бы спросили меня о моих планах в 10 или 20 лет, то они заключались лишь в том, чтобы быть вместе с семьей, иметь друзей, которые заставляют меня смеяться или сами смеются над моими шутками, и жить в Шотландии у моря, имея кучу собак и огород», – сказала она.

Тильда Суинтон: чем известна актриса

Тильда Суинтон – британская актриса, призер двух крупнейших кинофестивалей мира - Берлинского (1988, 2008) и Венецианского (1991).

Лауреат премий «Оскар» и BAFTA в категории «Лучшая женская роль второго плана» в фильме «Майкл Клейтон» (2007).

Известна по ролям как в независимом кино, так и в блокбастерах.

Наиболее известные картины с ее участием – «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Суспирия», «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», «Выживут только любовники», «Пляж» и «Мстители: Финал».

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Автор: Катерина Шварц