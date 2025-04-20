Тарас Ткаченко поделился, какие боевые задачи выполняет в рядах военных.

Украинский режиссер Тарас Ткаченко, известный по картинам "Черный ворон", "Гнездо горлицы", "Хозяин", "Мама", рассказал о своей мобилизации. Знаменитость сообщил, что в рядах ВСУ он служит уже три года и раскрыл, какие задачи сейчас выполняет.

В начале полномасштабного вторжения кинозвезда занимался фиксерством. Фиксеры - это люди, которые помогают иностранным журналистам осветить события в Украине. Он ездил на фронт и посещал военных с японскими медийщиками.

"Сейчас говорят, что мир увидел войну глазами иностранных журналистов. А мне кажется, что мир увидел войну глазами украинских фиксеров, которые возили, показывали, порой конфликтовали с военными администрациями, потому что тогда была паника и хаос. Никто не знал, что можно снимать, что - нет, что показывать, что не надо. И эти люди, а среди них много моих коллег, которые взяли на себя эту функцию, они очень много сделали для того, чтобы Украина была видима тогда в мире. Это основная работа, которую в то время делали украинские киношники", - рассказал Ткаченко в интервью для OBOZ.UA.

Видео дня

Со временем военные предложили режиссеру создать фильм об освобождении Киевской области. Знаменитость много времени проводил с защитниками, чтобы полноценно осветить в документалке все ужасы войны и показать террор оккупантов. Со временем он понял, что и сам хочет стать на защиту страны. В 2022 году Ткаченко пополнил ряды ВСУ и сейчас служит в Сухопутных войсках, в частности, в медийном центре.

"Потом я сошелся с военными, они говорят: "Слушай, хотим сделать фильм "Битва за Киев", ищем режиссера". А для меня, кроме творческой реализации, это была прекрасная возможность побывать везде, куда просто так не попадешь - места, приближенные к линии боев; села, которые были ранее оккупированы. Я начал ездить с ними, а со временем мобилизовался. Летом 2022 года уже был в армии. Служу в медийном центре Сухопутных войск, мы занимаемся производством медиаконтента для соцсетей, телеканалов", - добавил Тарас Анатольевич.

Напомним, ранее украинский певец Дмитрий Однороженко пополнил ряды ВСУ. Вокалист панк-группы "Хейтспич" показался в военной форме и отметил, что решение о мобилизации было добровольным.

Вас также могут заинтересовать новости: