Жена бывшего народного депутата, а ныне члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко Анастасия Топольская (Dj Nastia) выступила на "секс-позитивной вечеринке" в Москве.
В воскресенье, 9 мая, на своей странице в Instagram она опубликовала видео из московского клуба Mutabor, где ранее анонсировала участие в мероприятии.
Топольская предстала в новом сценическом образе – SHEIS, нарядившись в латексный черный комплект, чокер, а также в головной убор из цепей и ожерелья.
Издание "Буквы" отметило, что публикацию из московского клуба прокомментировала украинская певица Джамала, написав: "Ого !!! А что за красавица !!". Однако в комментариях ее обвинили в лицемерии и после этого свой сообщение она удалила.
В комментариях Топольскую резко раскритиковали за приезд в страну-оккупантов:
- "Пожалуйста, так и оставайтесь в Москве";
- "Молодец! Хорошую свинью подложила Серлещу, так держать! И вообще, оставайся в Лаптестане, ты им нравишься";
- "Деньги оккупантов кровавые поехала зарабатывать";
- "Обслуга Московии на работе";
- "Они каждый день убивают наших солдат, а ты, б****, перед ними голая скачешь. Лещенко д***** в очках;
- "Фууу, там и оставайся";
- "Надо было в Москве и остаться, к****".
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