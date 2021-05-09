Анастасия Топольская опубликовала видео из московского клуба Mutabor, где ранее анонсировала участие в мероприятии.

Жена бывшего народного депутата, а ныне члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко Анастасия Топольская (Dj Nastia) выступила на "секс-позитивной вечеринке" в Москве.

В воскресенье, 9 мая, на своей странице в Instagram она опубликовала видео из московского клуба Mutabor, где ранее анонсировала участие в мероприятии.

Топольская предстала в новом сценическом образе – SHEIS, нарядившись в латексный черный комплект, чокер, а также в головной убор из цепей и ожерелья.

Издание "Буквы" отметило, что публикацию из московского клуба прокомментировала украинская певица Джамала, написав: "Ого !!! А что за красавица !!". Однако в комментариях ее обвинили в лицемерии и после этого свой сообщение она удалила.

В комментариях Топольскую резко раскритиковали за приезд в страну-оккупантов:

"Пожалуйста, так и оставайтесь в Москве";

"Молодец! Хорошую свинью подложила Серлещу, так держать! И вообще, оставайся в Лаптестане, ты им нравишься";

"Деньги оккупантов кровавые поехала зарабатывать";

"Обслуга Московии на работе";

"Они каждый день убивают наших солдат, а ты, б****, перед ними голая скачешь. Лещенко д***** в очках;

"Фууу, там и оставайся";

"Надо было в Москве и остаться, к****".

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Автор: Денис Прядко