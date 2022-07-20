Известный шеф-повар Евгений Клопотенко сделал себе маникюр в цвет украинского флага. Таким образом, утверждает звезда, укрепляется национальная идентичность и приближается победа Украины над Россией.
Снимки были опубликованы в Instagram-stories Анастасии Леник.
Видно, что ноготь на мизинце Клопотенко покрашен в желтый цвет, а безымянный палец - в синий.
"Помните, я говорил: они уничтожают – мы создаем. Так мы победим. Наша задача каждый день создавать украинское", - написал шеф-повар в комментарии к своей последней публикации в Инстаграм.
Напомним, клипмейкер Алан Бадоев впервые с начала полномасштабной войны выехал из Украины.
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