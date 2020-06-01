Повалий показала, как перед съемками ей "делают" лицо (фото)

Певица опубликовала фото из гримерки.

Украинская певица Таисия Повалий показала поклонникам весьма пикантное фото.

Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фото видно, как Повалий перед съемками наносят макияж, изменяющий фоому лица и носа. О том, что Артистка использует такой мейк, она написала сама:

"На фото видно, как с помощью макияжа можно сделать пластику носа и коррекцию лица", - написала Повалий.

Отметим, что поклонники с восторгом восприняли новый снимок Повалий:

"Насчёт макияжа и грима: да, можно сделать совсем другое лицо, но Вас, Таечка, природа одарила такими красивыми чертами, что постоянно Вами любуешься!";

"Таечка, вы это здорово сказали, насчёт изменений во внешности... С помощью макияжа можно все", - отметили фолловеры.

Как сообщал УНИАН, ранее Повалий озадачила сеть фото, на котором ее многие не узнают.

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