Сбежавшая в Россию украинская певица ужаснула сеть внешним видом (фото)
12:56, 12 августа 2019Звезды
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Фотография вышла неудачной и немного исказила черты ее лица.
Не всем подписчикам Повалий понравилось фото / Инстаграм Таисия Повалий
Сбежавшая в Россию украинская певица Таисия Повалий озадачила сеть новым фото, на котором ее многие не узнают.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала селфи. Фотография вышла неудачной и немного исказила черты ее лица.
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"Ой, как быстро летит время в отпуске. Вроде только вчера прилетели, я расслабилась полностью и получала удовольствие от природы! Еще немного, и надо возвращаться домой в Киев, где предстоит много работы по подготовке к юбилею. Насыщаюсь счастьем и любовью", - написала Повалий.
При этом не всем подписчикам Повалий понравилось фото. В комментариях люди отметили, что нижняя часть лица певицы вышла слишком тяжелой, также на лице слишком заметны следы омолаживающих процедур.
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