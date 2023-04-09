Певица Светлана Тарабарова в третий раз беременна. Уже совсем скоро она снова станет мамой, а пока пополнение не произошло, женщина старается проводить больше времени со старшими детками.
На днях в гости к Светлане зашла телеведущая Соломия Витвицкая. Знаменитости поделились атмосферными домашними кадрами.
На снимках в глаза бросается огромный живот певицы, который практически не позволяет принять удобную позу. Тарабарова нежно обнимает его руками, не забывая улыбаться или даже кривляться в камеру.
"В ожидании чуда", - написала телеведущая Соломия Витвицкая под фото со Светланой Тарабаровой.
Как рассказывала ранее в интервью певица, она с мужем Алексеем всегда мечтала о троих детях. Если о первом и втором ребенке узнавала примерно на втором месяце беременности, то о третьем стало известно практически сразу - с первых недель Светлану очень мучал токсикоз.
Реакция соцсетей
- "Здоровье мамочке и деткам! Соломия и Светлана, вы непревзойденные"
- "Вы все такие красивые!"
- "Света, желаем здоровья вашим деткам! Легких родов! Вы - чудесная мама и отличная певица, которую я очень люблю"
Напомним, Тарабарова показала, что оккупанты сделали с ее школой в Херсоне.