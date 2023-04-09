Певица вот-вот станет мамой в третий раз.

Певица Светлана Тарабарова в третий раз беременна. Уже совсем скоро она снова станет мамой, а пока пополнение не произошло, женщина старается проводить больше времени со старшими детками.

На днях в гости к Светлане зашла телеведущая Соломия Витвицкая. Знаменитости поделились атмосферными домашними кадрами.

На снимках в глаза бросается огромный живот певицы, который практически не позволяет принять удобную позу. Тарабарова нежно обнимает его руками, не забывая улыбаться или даже кривляться в камеру.

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"В ожидании чуда", - написала телеведущая Соломия Витвицкая под фото со Светланой Тарабаровой.

Как рассказывала ранее в интервью певица, она с мужем Алексеем всегда мечтала о троих детях. Если о первом и втором ребенке узнавала примерно на втором месяце беременности, то о третьем стало известно практически сразу - с первых недель Светлану очень мучал токсикоз.

Реакция соцсетей

"Здоровье мамочке и деткам! Соломия и Светлана, вы непревзойденные"

"Вы все такие красивые!"

"Света, желаем здоровья вашим деткам! Легких родов! Вы - чудесная мама и отличная певица, которую я очень люблю"

Напомним, Тарабарова показала, что оккупанты сделали с ее школой в Херсоне.

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