Малыш появился на свет 23 сентября.

Украинская певица Светлана Тарабарова родила второго ребенка. Малыш появился на свет 23 сентября.

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На своей Instagram-страничке звезда написала, что у нее родилась дочь.

"Спасибо, солнышко, что ты у меня есть! 23.09 в 18:55, 54 см, 3560 грамм, девочка. Мы готовились к встрече с тобой. Пусть песня "Солнышко" станет оберегом для тебя на всю жизнь. Столько тепла и любви в ней, а видео мы вообще снимали все 9 месяцев", - написала Светлана.

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Автор: Диана Могилевич