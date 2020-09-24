Певица показала фото / instagram.com/tarabarova
Украинская певица Светлана Тарабарова родила второго ребенка. Малыш появился на свет 23 сентября.
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На своей Instagram-страничке звезда написала, что у нее родилась дочь.
"Спасибо, солнышко, что ты у меня есть! 23.09 в 18:55, 54 см, 3560 грамм, девочка. Мы готовились к встрече с тобой. Пусть песня "Солнышко" станет оберегом для тебя на всю жизнь. Столько тепла и любви в ней, а видео мы вообще снимали все 9 месяцев", - написала Светлана.
Певица показала фото / instagram.com/tarabarova
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